В Новосибирске создали алгоритм для ускорения нефтедобычи

Разработка предназначена для оценки необходимости модернизации существующих объектов и проектирования новых энергетических систем. Алгоритм формирует несколько вариантов организации инфраструктуры, после чего заказчик может выбрать наиболее подходящее решение.

В пресс-службе отметили, что технология станет частью цифрового двойника месторождения. Виртуальная модель будет объединять данные о геологии, а также сведения о добыче и энергоснабжении, такие как потребляемая мощность и состояние сетей.

По оценке разработчиков, время выполнения расчетов может сократиться с трех-пяти месяцев до одной недели. Система также позволит отслеживать работу инфраструктуры в реальном времени и корректировать энергоснабжение при изменении условий эксплуатации.