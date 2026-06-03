В России
Опубликовано 03 июня 2026, 06:21
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В Новосибирске создали алгоритм для ускорения нефтедобычи

Расчеты можно сократить до недели
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали алгоритм для планирования энергетической инфраструктуры нефтедобывающих объектов. По данным вуза, технология позволяет ускорить подготовку расчетов в два-три раза и автоматизировать обработку данных, пишет ТАСС.
В Новосибирске создали алгоритм для ускорения нефтедобычи

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Разработка предназначена для оценки необходимости модернизации существующих объектов и проектирования новых энергетических систем. Алгоритм формирует несколько вариантов организации инфраструктуры, после чего заказчик может выбрать наиболее подходящее решение.

В пресс-службе отметили, что технология станет частью цифрового двойника месторождения. Виртуальная модель будет объединять данные о геологии, а также сведения о добыче и энергоснабжении, такие как потребляемая мощность и состояние сетей.

По оценке разработчиков, время выполнения расчетов может сократиться с трех-пяти месяцев до одной недели. Система также позволит отслеживать работу инфраструктуры в реальном времени и корректировать энергоснабжение при изменении условий эксплуатации.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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