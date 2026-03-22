В Новосибирске создали автоматический пресс для производства сыра

Опубликовано 22 марта 2026, 05:471 мин.
В Новосибирске создали автоматический пресс для производства сыраУстройство само переворачивает головку и исключает ручной контроль
В Новосибирском государственном аграрном университете разработали электромеханический вертикальный пресс для сыра. Оборудование автоматизирует ключевые этапы: регулирует давление, время выдержки и самостоятельно переворачивает сырную головку. Это позволяет повысить качество готового продукта, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
В отличие от существующих аналогов, новый пресс не требует постоянного ручного контроля. Оператору достаточно задать программу, после чего устройство последовательно наращивает давление, выдерживает паузу, плавно снижает усилие и поворачивает форму на 180 градусов. Цикл повторяется до полного завершения процесса. Об окончании подается светозвуковой сигнал.
Как отмечается в описании к патенту, ранее созданные прессы нуждались в ручной корректировке параметров и сложном обслуживании. Новая разработка обеспечивает бесступенчатое изменение давления и исключает необходимость периодического вмешательства человека. Технология позволяет получить более плотную структуру сыра и улучшить его вкусовые характеристики.