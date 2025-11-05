В Новосибирске создали автономного голосового помощника для «умного дома»

Система способна распознавать простые голосовые задачи, например включение света или бытовых приборов, а также может учитывать задержку по времени. «Командор» работает на основе трех моделей искусственного интеллекта: одна переводит речь в текст, вторая анализирует смысл, третья выполняет действие. Они могут работать даже на мини-компьютере Raspberry Pi, поэтому устройство не требует высокой вычислительной мощности.

В будущем помощник сможет анализировать привычки владельца и реагировать на контекст, например включать свет при фразе «темно». Планируется поддержка протоколов HTTP, ZigBee и LoRaWAN, что позволит управлять большинством существующих устройств «умного дома» без дополнительного оборудования.