В Новосибирске создали бюджетную систему мониторинга на базе БПЛА

Система оснащена модулем компьютерного зрения, который обеспечивает автоматическое обнаружение и анализ объектов в реальном времени. Беспилотник способен выполнять полёты на расстояние до 40 километров с передачей данных и до 120 километров в автономном режиме.

Разработчики отмечают короткое время подготовки к полёту — менее 10 минут. Система отличается компактностью, мобильностью и поддерживает различные типы полезной нагрузки весом до 800 граммов, включая видеокамеры, тепловизоры и специализированные датчики.

Беспилотная система предназначена для применения в сельском хозяйстве, энергетике, картографии, экологическом мониторинге и поисково-спасательных операциях. Она может использоваться для обследования линий электропередач, нефтегазовых объектов и других протяжённых инфраструктурных объектов.