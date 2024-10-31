В Новосибирске создали детектор оружия на основе ИИ

В рамках пилотного проекта подписано соглашение между компанией «Ростелеком», НГУ и мэрией Новосибирска. В испытаниях примут участие около пяти школ, и тестирование планируется завершить до конца года.

Еще одной разработкой НГУ является детектор агрессивного поведения, который способен выявлять драки и другие инциденты, а также систему отслеживания лиц в толпе. Ученые университета продолжают работать над созданием цифровых двойников, которые помогут быстро реагировать на внештатные ситуации.