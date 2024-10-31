В Новосибирске создали детектор оружия на основе ИИ

Опубликовано 31 октября 2024, 18:431 мин.
В Новосибирске создали детектор оружия на основе ИИНовая разработка поможет повысить безопасность учащихся
В Новосибирском государственном университете (НГУ) разработан детектор на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный распознавать оружие в руках человека. До конца 2024 года его будут тестировать в некоторых школах города, сообщила заместитель директора центра искусственного интеллекта НГУ Наталья Трещина на форуме «Золотая долина».
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В рамках пилотного проекта подписано соглашение между компанией «Ростелеком», НГУ и мэрией Новосибирска. В испытаниях примут участие около пяти школ, и тестирование планируется завершить до конца года.
Еще одной разработкой НГУ является детектор агрессивного поведения, который способен выявлять драки и другие инциденты, а также систему отслеживания лиц в толпе. Ученые университета продолжают работать над созданием цифровых двойников, которые помогут быстро реагировать на внештатные ситуации.