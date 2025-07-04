В России
Опубликовано 04 июля 2025, 17:20
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В Новосибирске создали двигатель для дронов

Локализация производства достигла 95%
Новосибирские инженеры разработали отечественный электромотор для беспилотников массой до 30 кг. Как сообщил гендиректор НПО «Авиатор» Никита Бойков, производство компонентов локализовано на 95%, что делает разработку уникальной для страны.
В Новосибирске создали двигатель для дронов

© Ferra.ru

Особенностью мотора стал регулятор частоты на отечественной элементной базе, который плавно изменяет скорость вращения и снижает энергопотребление. Для создания устройства использовались российские материалы — сталь, медь, разъемы. Единственный импортный компонент — неодимовые магниты, необходимые для создания мощного магнитного поля.

По словам разработчиков, их продукция не уступает китайским аналогам, а по отдельным параметрам даже превосходит их. Сейчас предприятие выпускает 100−200 моторов в месяц, но готово увеличить объемы при поступлении крупных заказов.

Двигатели уже поставляются производителям беспилотников.