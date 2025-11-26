В Новосибирске создали фильтр для глазных капель без консервантов

Обычные глазные капли содержат консерванты, предотвращающие размножение бактерий и грибков после вскрытия флакона. Однако эти вещества токсично воздействуют на ткани глаза и могут вызывать кальцификацию роговицы, требующую хирургического вмешательства.

Новая разработка включает микрофильтр и мембрану в крышке флакона, которые не пропускают патогенные микроорганизмы. Конструкция флакона со специальными стенками обеспечивает удобное дозирование, что особенно важно для возрастных пациентов с синдромом сухого глаза.

Прототип создается при участии ученых Новосибирского государственного университета. Презентация изделия запланирована на весну следующего года, а сертификацию разработчики рассчитывают пройти к 2027 году.