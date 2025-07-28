В Новосибирске создали ИБП для нефтегазовой отрасли

В отрасли особенно важно обеспечить непрерывную работу буровых установок, насосов и другого критически важного оборудования. Перебои с электричеством могут привести не только к финансовым потерям, но и к проблемам с повторным запуском техники из-за высоких пусковых токов, отметили в пресс-службе.

Ученые разработали три модели ИБП мощностью 10, 30 и 60 кВА. Устройства защищают оборудование от скачков напряжения и могут работать от аккумуляторов при отключении электроэнергии. Сейчас проводятся испытания, которые должны подтвердить надежность системы в различных условиях эксплуатации.

Особенность разработки — модульная конструкция. Это позволяет создавать универсальные решения для разных задач без разработки индивидуальных систем для каждого случая. В рамках программы «Приоритет-2030» ведется работа над системой управления для промышленных ИБП мощностью до 400 кВА.