В Новосибирске создали ИИ для анализа дорожных сцен по видео

Основой разработки стала сверточная нейросетевая модель. Она оценивает расположение объектов, их движение и плотность потока, после чего формирует текстовый отчет с выводом о загруженности дороги: низкой, средней или высокой.

В отличие от обычных систем распознавания, программа создает связное описание всей сцены. Разработка адаптирована под российские дорожные условия и не требует больших вычислительных мощностей. Ее планируют применять дорожные службы, аналитические центры и страховые компании, отметили в пресс-службе.