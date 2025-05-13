В Новосибирске создали ИИ для автоматической фильтрации контента

Система анализирует материалы на наличие нежелательного контента. Обнаруженные фрагменты она закрывает мозаикой или заменяет звук на «бип». По словам разработчиков, это позволяет публиковать контент, соответствующий правилам платформ и законодательству, без ручной модерации.

Разработчики изучили рынок и заявили, что аналогов их продукта нет. Большинство существующих решений работают только с изображениями, требуют участия модераторов или лишь уведомляют о нарушениях. Новая система самостоятельно скрывает проблемные элементы, что упрощает процесс публикации и снижает риски для платформ.

Сервис особенно актуален для медиаплощадок, которые несут ответственность за пользовательский контент. Он автоматически адаптирует материалы под правовые требования, что минимизирует штрафы и блокировки, отметили в пресс-службе.

Сейчас команда завершает тестирование и интеграцию системы. В ближайшее время ее планируют выпустить в двух версиях: бесплатной — для частных пользователей, и коммерческой — для крупных компаний.