В Новосибирске создали ИИ для прогнозирования осложнений после операций

Алгоритм позволяет персонализировано прогнозировать возможные осложнения, такие как протечки и тромбозы, основываясь на анатомических особенностях сосудов. Он значительно ускоряет процесс сегментации снимков компьютерной томографии — до 10 раз по сравнению с традиционными методами. Это обеспечивает врачам возможность точно оценить риски еще до операции, отметили в пресс-службе.

Программа, разработанная при участии специалистов механики, математики и хирургии, не только оптимизирует лечение послеоперационных пациентов, но и открывает новые перспективы в диагностике заболеваний аорты. Эксперты считают, что дальнейшее развитие технологии позволит значительно улучшить медицинскую практику и повысить качество жизни пациентов.

Разработка ведется совместно с Институтом гидродинамики и НИМЦ им. Е. Н. Мешалкина, поддерживается Российским научным фондом.