В Новосибирске создали катализатор для топлива из пластиковых отходов

Для получения топлива отходы полиэтилена и полипропилена нагревают до 600 градусов Цельсия. После этого образуется пиролизное масло, которое без дополнительной обработки непригодно для двигателей и может замерзать при низких температурах.

По словам младшего научного сотрудника Института катализа СО РАН, кандидата химических наук Екатерины Воробьевой, исследователи протестировали катализаторы с содержанием никеля от 2,5% до 10% на установке высокого давления. Оптимальным вариантом признан состав с долей никеля не менее 7,5%. При меньшем количестве снижается эффективность, а увеличение концентрации не дает заметного улучшения качества конечного продукта.