В Новосибирске создали криогель из хитозана для очистки воды

При создании криогеля реакционную массу с биополимером и сшивающим агентом помещали в морозильную камеру. Обработка проходила при температуре от минус 19 до минус 80 °C в течение нескольких суток. Во время замерзания воды происходила сшивка биополимерных цепей вокруг кристаллов льда.

По словам одного из разработчиков Александра Дранникова, после оттаивания формируется макропористый каркас с высокой механической прочностью, эластичностью и проницаемостью. Лабораторные испытания показали способность материала эффективно связывать металлы. Пористость увеличивается при более длительной выдержке и снижении температуры криообработки.

Разработка ведется при поддержке программы «Приоритет-2030»