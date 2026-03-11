В Новосибирске создали криогель из хитозана для очистки воды

Опубликовано 11 марта 2026, 18:451 мин.
В Новосибирске создали криогель из хитозана для очистки водыМатериал синтезирован при температуре до минус 80 °C
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали криогель на основе хитозана для использования в системах водоочистки.
При создании криогеля реакционную массу с биополимером и сшивающим агентом помещали в морозильную камеру. Обработка проходила при температуре от минус 19 до минус 80 °C в течение нескольких суток. Во время замерзания воды происходила сшивка биополимерных цепей вокруг кристаллов льда.
По словам одного из разработчиков Александра Дранникова, после оттаивания формируется макропористый каркас с высокой механической прочностью, эластичностью и проницаемостью. Лабораторные испытания показали способность материала эффективно связывать металлы. Пористость увеличивается при более длительной выдержке и снижении температуры криообработки.
Разработка ведется при поддержке программы «Приоритет-2030»