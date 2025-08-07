В России
В Новосибирске создали лабораторию для разработки лекарств от рака

Учёные займутся производством российских аналогов CAR-T терапии
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что на базе вуза открылась лаборатория по разработке отечественных реагентов для перспективного метода лечения рака — CAR-T терапии. Это позволит создать более доступные аналоги дорогостоящих зарубежных препаратов.
CAR-T терапия — инновационный метод борьбы с онкологическими заболеваниями, при котором иммунные клетки пациента модифицируют для распознавания и уничтожения опухоли. Сейчас в России зарегистрирован лишь один такой препарат, стоимость которого достигает десятков миллионов рублей.

Новая лаборатория будет разрабатывать диагностические реагенты для контроля качества модифицированных клеток перед введением пациенту. В перспективе это позволит наладить полный цикл производства отечественных CAR-T препаратов.

В работе участвуют специалисты Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, имеющие опыт создания CAR-рецепторов и антител против коронавируса. Лаборатория оснащена современным оборудованием для культивирования клеток и очистки белков.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
