Опубликовано 19 сентября 2024, 16:251 мин.
В Новосибирске создали модель движения частиц для нового коллайдера«Супер С-Тау фабрика»
Специалисты Института ядерной физики имени Г. И. Будкера (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского государственного университета разработали модель движения частиц для будущего электрон-позитронного коллайдера нового поколения «Супер С-Тау фабрика».
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В институте сообщили, что «Супер С-Тау фабрика» будет исследовать частицы, содержащие очарованные кварки и тау-лептоны, а также искать новые физические эффекты, не охваченные Стандартной моделью. Коллайдер, который планируется построить в Сарове, Нижегородская область, будет иметь светимость в сто раз выше существующих установок.
Ученые смоделировали поведение электронов в различных газовых смесях для трекинговой системы детектора коллайдера. Проведенные расчеты помогли выбрать две оптимальные смеси для экспериментов. Эти результаты подтвердят эффективность трекинговой системы и помогут в дальнейшей разработке коллайдера.