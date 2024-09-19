В Новосибирске создали модель движения частиц для нового коллайдера

В институте сообщили, что «Супер С-Тау фабрика» будет исследовать частицы, содержащие очарованные кварки и тау-лептоны, а также искать новые физические эффекты, не охваченные Стандартной моделью. Коллайдер, который планируется построить в Сарове, Нижегородская область, будет иметь светимость в сто раз выше существующих установок.

Ученые смоделировали поведение электронов в различных газовых смесях для трекинговой системы детектора коллайдера. Проведенные расчеты помогли выбрать две оптимальные смеси для экспериментов. Эти результаты подтвердят эффективность трекинговой системы и помогут в дальнейшей разработке коллайдера.