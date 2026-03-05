В Новосибирске создали неинвазивный глюкометр на графеновых сенсорах

Опубликовано 05 марта 2026, 23:441 мин.
В Новосибирске создали неинвазивный глюкометр на графеновых сенсорахПрибор фиксируется на коже и измеряет сахар по поту
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали неинвазивный глюкометр. Прибор крепится на коже и определяет уровень сахара по выделениям пота. Это избавит диабетиков от ежедневных болезненных проколов пальцев, которые могут привести к инфицированию и требуют постоянных трат на расходные материалы.
В основе устройства лежит графеновый сенсор, работающий по электрохимическому принципу. В нем используются электроды из лазерно-индуцированного графена (LIG). Сигнал обрабатывает микроконтроллер, встроенный в корпус. Данные с прибора можно будет получать на компьютер или смартфон независимо от операционной системы. Для этого создана специальная программа. Она получила свидетельство о регистрации.
Как пояснил разработчик Александр Каштанов, уникальный алгоритм калибровки и совместимость с разными устройствами сделают анализ максимально доступным. Сейчас глюкометр находится на стадии сборки, готовый образец планируют представить через восемь месяцев.