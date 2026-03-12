В Новосибирске создали нейросеть для анализа поведения покупателей в магазинах

Алгоритм определяет людей на кадрах, фиксирует количество посетителей, отслеживает траектории их движения и точки остановок. После этого данные преобразуются в визуальную тепловую карту. На изображении используется цветовой градиент: более «теплые» оттенки показывают зоны, где находилось больше людей.

В отличие от обычных систем подсчета у входа, технология показывает полную картину передвижений покупателей внутри помещения. Обработка данных проходит в несколько этапов: обнаружение людей на кадрах, накопление координат и последующее преобразование информации в карту активности, отметили в пресс-службе.

Разработку можно использовать в ретейле для оценки размещения товаров.