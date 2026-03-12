В Новосибирске создали нейросеть для анализа поведения покупателей в магазинах

Опубликовано 12 марта 2026, 18:091 мин.
В Новосибирске создали нейросеть для анализа поведения покупателей в магазинахСистема строит тепловые карты движения людей
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали систему на базе нейросети, которая анализирует перемещение посетителей в магазинах. Программа работает с видеопотоком камер наблюдения в реальном времени и помогает оценивать поведение покупателей в торговом зале.
Алгоритм определяет людей на кадрах, фиксирует количество посетителей, отслеживает траектории их движения и точки остановок. После этого данные преобразуются в визуальную тепловую карту. На изображении используется цветовой градиент: более «теплые» оттенки показывают зоны, где находилось больше людей.
В отличие от обычных систем подсчета у входа, технология показывает полную картину передвижений покупателей внутри помещения. Обработка данных проходит в несколько этапов: обнаружение людей на кадрах, накопление координат и последующее преобразование информации в карту активности, отметили в пресс-службе.
Разработку можно использовать в ретейле для оценки размещения товаров.