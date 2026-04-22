Опубликовано 22 апреля 2026, 15:27
В Новосибирске создали нейросеть для отслеживания быстрых объектов на видео

Система компенсирует пропуски детекций
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза создали систему на базе нейросети для обнаружения и отслеживания быстродвижущихся объектов по высокоскоростным видеозаписям. Инструмент компенсирует размытие изображения и показывает стабильные результаты на сложных фрагментах.
Как пояснил разработчик Денис Савочко, разработка предназначена для видеонаблюдения, транспортной аналитики и промышленного мониторинга. В отличие от базовых решений, ориентированных на статичные сцены, новая система адаптирована к высоким скоростям и частичным перекрытиям объектов.

Проект использует технологии компьютерного зрения, нейросетевые модели и алгоритмы мультиобъектного трекинга. Нейросеть обнаруживает объекты на каждом кадре, трекер сопоставляет детекции между кадрами, а система визуализации отображает траектории движения. Ключевая особенность в том, что модель дообучили на специализированных данных с размытием, добавив модуль для компенсации кратковременных пропусков.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
