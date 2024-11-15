В Новосибирске создали новые катализаторы для очистки воздуха

Важным достижением стало то, что разработанные катализаторы не содержат вредных соединений, таких как хлор и бром, которые обычно приводят к деградации катализаторов. Вместо этого ученые использовали азотно-кислотные растворы и нитраты платиновых металлов, создав материалы на основе платины, палладия, родия и иридия.

Катализаторы имеют уникальное свойство: их можно наносить на любые поверхности, что делает их подходящими для различных целей. Основное применение этих катализаторов связано с фотокатализом — ускорением химических реакций под воздействием света. Такие процессы активно используются для выделения водорода, который может быть использован в качестве источника энергии для транспорта и в химической промышленности, отметил Васильченко.

Кроме того, катализаторы могут быть использованы в системах очистки воздуха, например, для дожига угарного газа, что особенно важно в условиях загрязненной городской атмосферы. Эти катализаторы уже активно тестируются для применения в жилых и коммерческих помещениях.