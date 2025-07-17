В Новосибирске создали оптические датчики для синхротрона СКИФ

Особенность новых датчиков заключается в бесконтактном принципе работы. Они позволяют измерять длину пучка электронов, не взаимодействуя с ним напрямую. Это исключает потерю частиц и даёт возможность проводить измерения непрерывно во время работы установки, отметили в пресс-службе.

Разработано два типа устройств: диссекторы и стрик-камеры. Они способны фиксировать продольный размер пучка с рекордным временным разрешением — от 1 до 10 пикосекунд. Всего в ускорительном комплексе СКИФ установят пять таких датчиков.

Как пояснил один из разработчиков Виктор Дорохов, эти приборы позволят детально изучать структуру электронного пучка и распределение заряда в нём.