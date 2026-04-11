В Новосибирске создали портативный прибор для точного измерения влажности зерна

Опубликовано 11 апреля 2026, 17:34
В Новосибирске создали портативный прибор для точного измерения влажности зернаУстройство ошибается не более чем на 0.5% и работает от батарейки
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали портативный прибор для измерения влажности зерна. Устройство обеспечивает абсолютную погрешность не более 0,5%, а типичное значение составляет около 0,25%.
Для работы достаточно включить прибор, поместить пробу в емкостной датчик, закрутить крышку, выбрать тип культуры и дождаться результата. Никаких специальных лабораторных условий или навыков не требуется, отметили в пресс-службе.
В основе разработки лежит система из эталонного и рабочего генераторов с частотой 20 МГц. Частота остается стабильной даже при перемещении прибора или наличии электромагнитных помех благодаря автоматической подстройке перед каждым измерением. Микроконтроллер отвечает за все процессы и хранение настроек. Аналоговая часть собрана преимущественно из отечественных компонентов. Питание осуществляется от батарейки. В дальнейшем планируется усовершенствовать софт для сбора статистики по зерновым культурам.