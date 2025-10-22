В Новосибирске создали препарат для уничтожения опухолей нагреванием

Опубликовано 22 октября 2025, 18:291 мин.
В Новосибирске создали препарат для уничтожения опухолей нагреваниемРазработка основана на наночастицах железа
Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) совместно с коллегами из Института неорганической химии (ИНХ) СО РАН разработали новый препарат, предназначенный для лечения раковых опухолей с помощью нагрева. В основе средства лежат наночастицы железа, которые активируются при воздействии магнитного поля.
Метод основан на введении препарата в организм, после чего под воздействием магнитного поля наночастицы нагревают опухоль до температуры 43−44 °C. При такой температуре происходит денатурация белков, что приводит к разрушению опухолевых клеток. По словам ученых, способ является менее травматичным по сравнению с ранними методами, где тело пациента подвергалось общему нагреву.
Разработка имеет низкую токсичность. Сейчас специалисты готовятся к следующему этапу — апробации методики и определению оптимальных дозировок и режимов введения препарата. Ученые ожидают получить первые результаты к концу 2026 года.