В Новосибирске создали препарат для уничтожения опухолей нагреванием

Метод основан на введении препарата в организм, после чего под воздействием магнитного поля наночастицы нагревают опухоль до температуры 43−44 °C. При такой температуре происходит денатурация белков, что приводит к разрушению опухолевых клеток. По словам ученых, способ является менее травматичным по сравнению с ранними методами, где тело пациента подвергалось общему нагреву.

Разработка имеет низкую токсичность. Сейчас специалисты готовятся к следующему этапу — апробации методики и определению оптимальных дозировок и режимов введения препарата. Ученые ожидают получить первые результаты к концу 2026 года.