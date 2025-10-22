В Новосибирске создали прибор для контроля сталефибробетона

Устройство работает по принципу металлоискателя, но настроено на обнаружение стальных волокон диаметром от 0,25 до 1,2 мм. Оно способно отличать фибру от более крупных металлических элементов, таких как арматура.

Прибор контролирует распределение волокон в изделиях толщиной до 40 мм. Конструкция включает высокочастотный генератор, датчик магнитного поля и анализатор с индикатором. Измеряется разностный сигнал между образцовой и измерительной катушками, а также его фаза.

Разработка поддерживает два режима работы. В первом происходит сравнение с эталонными образцами, что удобно для технологического контроля. Во втором отображаются абсолютные значения измеряемых параметров.

Прибор также позволяет определять глубину расположения фибр в тонкостенных конструкциях.