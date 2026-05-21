Опубликовано 21 мая 2026, 10:48
В Новосибирске создали прибор для поиска закиси азота

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института лазерной физики СО РАН разработали установку для определения концентрации закиси азота в воздухе в режиме реального времени. Устройство предназначено для выявления вредных примесей N2O, которые влияют на озоновый слой и усиливают воздействие ультрафиолетового излучения.
По словам одного из авторов разработки Яна Антоненко, система состоит из оптического блока и электронного модуля. В основе работы используется метод лазерной оптико-акустической спектроскопии, при котором акустические волны возникают после поглощения веществом оптического излучения.

Для установки применили квантово-каскадный лазер с возможностью перестройки длины волны. Благодаря компактным размерам прибор можно использовать как на промышленных объектах, так и в мобильных лабораториях. Разработка также подходит для обнаружения других вредных газов, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
