В Новосибирске создали прибор для поиска закиси азота

По словам одного из авторов разработки Яна Антоненко, система состоит из оптического блока и электронного модуля. В основе работы используется метод лазерной оптико-акустической спектроскопии, при котором акустические волны возникают после поглощения веществом оптического излучения.

Для установки применили квантово-каскадный лазер с возможностью перестройки длины волны. Благодаря компактным размерам прибор можно использовать как на промышленных объектах, так и в мобильных лабораториях. Разработка также подходит для обнаружения других вредных газов, отметили в пресс-службе.