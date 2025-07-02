В Новосибирске создали прочные и огнестойкие ДСП из промышленных отходов

Обычные ДСП изготавливают из древесной стружки и фенолформальдегидных смол, которые могут выделять вредные вещества. Ученые заменили токсичные компоненты на жидкое натриевое стекло, а в состав добавили рисовую шелуху, опилки и металлургические отходы. Это сделало материал экологичнее и улучшило его свойства.

Новые плиты прошли испытания по ГОСТ и показали отличные результаты: разбухание от влаги менее 3% за сутки, повышенная прочность и устойчивость к огню. Однако из-за дороговизны силикатного клея производство таких ДСП обходится дороже обычных.

В разработке участвовали также специалисты из Китая.