В России
Опубликовано 02 июля 2025, 21:22
1 мин.

В Новосибирске создали прочные и огнестойкие ДСП из промышленных отходов

Новый материал улучшает мебель и строительные плиты
Специалисты из Новосибирска разработали новый вид древесно-стружечных плит (ДСП), используя отходы сельского хозяйства, деревообработки и металлургии. Материал получился более прочным, влаго- и огнестойким по сравнению с традиционными аналогами.
В Новосибирске создали прочные и огнестойкие ДСП из промышленных отходов

© Ferra.ru

Обычные ДСП изготавливают из древесной стружки и фенолформальдегидных смол, которые могут выделять вредные вещества. Ученые заменили токсичные компоненты на жидкое натриевое стекло, а в состав добавили рисовую шелуху, опилки и металлургические отходы. Это сделало материал экологичнее и улучшило его свойства.

Новые плиты прошли испытания по ГОСТ и показали отличные результаты: разбухание от влаги менее 3% за сутки, повышенная прочность и устойчивость к огню. Однако из-за дороговизны силикатного клея производство таких ДСП обходится дороже обычных.

В разработке участвовали также специалисты из Китая.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии