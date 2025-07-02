В Новосибирске создали прочные и огнестойкие ДСП из промышленных отходов

Опубликовано 02 июля 2025, 21:221 мин.
В Новосибирске создали прочные и огнестойкие ДСП из промышленных отходовНовый материал улучшает мебель и строительные плиты
Специалисты из Новосибирска разработали новый вид древесно-стружечных плит (ДСП), используя отходы сельского хозяйства, деревообработки и металлургии. Материал получился более прочным, влаго- и огнестойким по сравнению с традиционными аналогами.
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Обычные ДСП изготавливают из древесной стружки и фенолформальдегидных смол, которые могут выделять вредные вещества. Ученые заменили токсичные компоненты на жидкое натриевое стекло, а в состав добавили рисовую шелуху, опилки и металлургические отходы. Это сделало материал экологичнее и улучшило его свойства.
Новые плиты прошли испытания по ГОСТ и показали отличные результаты: разбухание от влаги менее 3% за сутки, повышенная прочность и устойчивость к огню. Однако из-за дороговизны силикатного клея производство таких ДСП обходится дороже обычных.
В разработке участвовали также специалисты из Китая.