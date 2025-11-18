В Новосибирске создали программу для моделирования материалов

Разработка автоматизирует рутинные процессы подготовки расчетов и передачи данных между разными программными средами. Пользователь указывает необходимые свойства материала и требуемую точность, а система предлагает оптимальные алгоритмы и параметры для моделирования.

Прототип уже позволяет рассчитывать взаимодействие газов и жидкостей с поверхностями, исследовать углеродные нанотрубки и высокоэнтропийные сплавы. Полноценную версию программного обеспечения планируется выпустить к 2026 году.