В Новосибирске создали программу для моделирования материалов

Опубликовано 18 ноября 2025, 19:411 мин.
В Новосибирске создали программу для моделирования материаловКомплекс объединяет разные методы атомарного проектирования
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали прототип программного комплекса для моделирования новых материалов на атомарном уровне. Система объединяет различные вычислительные методы, которые ранее требовали использования отдельных программ.
Разработка автоматизирует рутинные процессы подготовки расчетов и передачи данных между разными программными средами. Пользователь указывает необходимые свойства материала и требуемую точность, а система предлагает оптимальные алгоритмы и параметры для моделирования.
Прототип уже позволяет рассчитывать взаимодействие газов и жидкостей с поверхностями, исследовать углеродные нанотрубки и высокоэнтропийные сплавы. Полноценную версию программного обеспечения планируется выпустить к 2026 году.