В Новосибирске создали программу для обнаружения трещин в зданиях по вибрациям

Технология анализирует микроколебания от ветра и транспорта
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали технологию, которая позволяет выявлять трещины и повреждения в зданиях по их микроколебаниям. Для проверки не требуется наносить ущерб конструкциям или использовать искусственные вибрации.
Здания постоянно подвержены воздействию внешних факторов — ветра, транспорта или передвижения людей. Эти почти незаметные колебания содержат информацию о состоянии конструкций. Специалисты НГТУ научились фиксировать их с помощью датчиков и анализировать результаты в специальной программе.

Программный комплекс автоматизирует обработку данных: достаточно загрузить показания датчиков и схему их установки. Система формирует карту колебаний и позволяет определить, где именно могут находиться трещины или дефекты. Такой подход исключает необходимость в ручных расчетах и длительном анализе.

Технология уже протестирована на жилых домах в Подмосковье и на сельскохозяйственных объектах в Тверской области. Испытания подтвердили ее работоспособность.