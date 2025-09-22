В Новосибирске создали программу для обнаружения трещин в зданиях по вибрациям

Здания постоянно подвержены воздействию внешних факторов — ветра, транспорта или передвижения людей. Эти почти незаметные колебания содержат информацию о состоянии конструкций. Специалисты НГТУ научились фиксировать их с помощью датчиков и анализировать результаты в специальной программе.

Программный комплекс автоматизирует обработку данных: достаточно загрузить показания датчиков и схему их установки. Система формирует карту колебаний и позволяет определить, где именно могут находиться трещины или дефекты. Такой подход исключает необходимость в ручных расчетах и длительном анализе.

Технология уже протестирована на жилых домах в Подмосковье и на сельскохозяйственных объектах в Тверской области. Испытания подтвердили ее работоспособность.