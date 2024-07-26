В Новосибирске создали программу для управления устройствами жестами

Разработанная технология позволяет управлять компьютером или ноутбуком, делая определенные движения руками перед камерой. Это особенно удобно в ситуациях, когда руки заняты, например, во время приготовления пищи или работы в перчатках. Программа может также применяться в профессиональных сферах, таких как строительство или медицина, где требуется управление устройствами при занятии рук.

Программа заменяет традиционные способы взаимодействия с техникой, такие как мышь и трекпад, и имеет потенциал для применения в обучении языку жестов. В будущем разработчики планируют интегрировать систему в браузеры и расширить её функциональность для работы непосредственно с интерфейсом компьютера, отметили в пресс-службе.