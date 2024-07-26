В Новосибирске создали программу для управления устройствами жестами

Опубликовано 26 июля 2024, 12:14
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В Новосибирске создали программу для управления устройствами жестамиНовая технология может легко интегрироваться в любые устройства
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что специалисты вуза представили новую программу для бесконтактного управления цифровыми устройствами с помощью жестов. В отличие от существующих решений, эта программа может быть легко встроена в любое устройство и совместима с различными платформами.
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Разработанная технология позволяет управлять компьютером или ноутбуком, делая определенные движения руками перед камерой. Это особенно удобно в ситуациях, когда руки заняты, например, во время приготовления пищи или работы в перчатках. Программа может также применяться в профессиональных сферах, таких как строительство или медицина, где требуется управление устройствами при занятии рук.
Программа заменяет традиционные способы взаимодействия с техникой, такие как мышь и трекпад, и имеет потенциал для применения в обучении языку жестов. В будущем разработчики планируют интегрировать систему в браузеры и расширить её функциональность для работы непосредственно с интерфейсом компьютера, отметили в пресс-службе.