В Новосибирске создали робота для безопасных школьных экспериментов

Робот-манипулятор предназначен для работы с твердыми и жидкими веществами, включая порошки и жидкости в пробирках. Благодаря четырем степеням свободы устройство может захватывать и перемещать объекты, выполняя точные и плавные движения. Прототип устройства создавался около года, а сейчас команда проекта ищет школы для испытаний и последующего внедрения.

Один из авторов проекта, Дмитрий Блинов, отметил, что устройство может быть полезно не только для уроков химии и физики. С его помощью ученики смогут изучать основы робототехники и дистанционного управления. Это особенно заинтересует школьников, увлеченных современными технологиями.