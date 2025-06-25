В Новосибирске создали робота-уборщика

Как пояснил доцент кафедры технологических машин НГТУ Алексей Цыгулин, проект имеет и образовательную ценность. Студенты получают практический опыт, работая над совершенствованием каждого элемента устройства.

Робот оснащён камерой технического зрения, системой избегания препятствий и может воспроизводить музыку для предупреждения о своём приближении. В перспективе разработчики планируют добавить лидар для точного построения карты помещения и пластиковый корпус с пылесосным блоком.

Управлять умным уборщиком можно будет через веб-интерфейс, задавая расписание или конкретные задачи. Система будет фиксировать маршруты и собирать телеметрические данные для дальнейшего улучшения функционала. Запуск проекта запланирован на осень.