В Новосибирске создали робота-уборщика

Опубликовано 25 июня 2025, 18:481 мин.
В Новосибирске создали робота-уборщикаРазработка НГТУ будет доступна по цене
В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) сообщили, что специалисты вуза разработали прототип робота для уборки больших помещений. Особенность разработки — полностью отечественная электронная начинка, что делает конструкцию недорогой в производстве.
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Как пояснил доцент кафедры технологических машин НГТУ Алексей Цыгулин, проект имеет и образовательную ценность. Студенты получают практический опыт, работая над совершенствованием каждого элемента устройства.
Робот оснащён камерой технического зрения, системой избегания препятствий и может воспроизводить музыку для предупреждения о своём приближении. В перспективе разработчики планируют добавить лидар для точного построения карты помещения и пластиковый корпус с пылесосным блоком.
Управлять умным уборщиком можно будет через веб-интерфейс, задавая расписание или конкретные задачи. Система будет фиксировать маршруты и собирать телеметрические данные для дальнейшего улучшения функционала. Запуск проекта запланирован на осень.