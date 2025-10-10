В Новосибирске создали систему управления для тракторов-опрыскивателей

Опубликовано 10 октября 2025, 19:061 мин.
В Новосибирске создали систему управления для тракторов-опрыскивателейРазработка повышает устойчивость техники в полевых условиях
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что специалисты вуза разработали отечественную систему управления для сельскохозяйственной техники. Решение предназначено для тракторов-опрыскивателей, используемых для внесения удобрений и защиты растений.
Разработка велась в молодежной лаборатории «Энергоэффективные мехатронные системы» в рамках программы «Приоритет-2030». Инженеры усовершенствовали управление гидростатической трансмиссией, что позволило повысить безопасность и маневренность техники.
Ключевым улучшением стала защита от опрокидывания при работе в полевых условиях. Для отладки алгоритмов применялось имитационное моделирование, которое позволило проверить работоспособность системы до ее внедрения в реальную технику.
Как отметил один из разработчиков Никита Попов, созданная модель гидростатической трансмиссии использовалась для проверки новых алгоритмов управления.