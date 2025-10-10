В Новосибирске создали систему управления для тракторов-опрыскивателей

Разработка велась в молодежной лаборатории «Энергоэффективные мехатронные системы» в рамках программы «Приоритет-2030». Инженеры усовершенствовали управление гидростатической трансмиссией, что позволило повысить безопасность и маневренность техники.

Ключевым улучшением стала защита от опрокидывания при работе в полевых условиях. Для отладки алгоритмов применялось имитационное моделирование, которое позволило проверить работоспособность системы до ее внедрения в реальную технику.

Как отметил один из разработчиков Никита Попов, созданная модель гидростатической трансмиссии использовалась для проверки новых алгоритмов управления.