В Новосибирске создали соединение против раковых клеток

Исследователи провели испытания на различных клеточных линиях, включая рак молочной железы, шейки матки, простаты и глиобластому. Результаты показали, что новое соединение особенно эффективно против клеток рака молочной железы, превосходя по активности стандартный химиопрепарат доксорубицин в 10 раз.

Проблема лекарственной устойчивости опухолевых клеток остается одной из основных проблем в современной онкологии. Многие клетки, пережившие химиотерапию, становятся невосприимчивыми к широкому спектру препаратов.

Полученное соединение прошло патентование и может рассматриваться как перспективная основа для создания новых фармацевтических препаратов. Исследование подтвердило его способность ингибировать рост семи различных линий опухолевых клеток.

Ученые продолжают изучение свойств нового вещества и его потенциального применения в медицине.