В Новосибирске создали суперконденсаторы из скорлупы грецкого ореха

Опубликовано 05 июля 2024, 11:21
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В Новосибирске создали суперконденсаторы из скорлупы грецкого орехаРазработка запатентована
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза запатентовали новую технологию получения суперконденсаторов из скорлупы грецкого ореха. Сейчас данная технология проходит апробацию у потенциального индустриального партнера для возможного промышленного производства.
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Как рассказала руководитель лаборатории Марина Лебедева, технология была разработана на основе методики синтеза углеродных материалов из растительного сырья, созданной в Институте катализа СО РАН. Оптимальным сырьем оказалась скорлупа кедрового ореха, из которой и были изготовлены электроды для суперконденсаторов.
Технология уже передана российскому производителю конденсаторов и суперконденсаторов для дальнейших испытаний и принятия решения о внедрении, отметила Лебедева. Суперконденсаторы идеально подходят для кратковременного питания маломощных электронных приборов, так как могут быстро накапливать и отдавать заряд, переживая десятки тысяч циклов заряжения-разряжения.