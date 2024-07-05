В Новосибирске создали суперконденсаторы из скорлупы грецкого ореха

Как рассказала руководитель лаборатории Марина Лебедева, технология была разработана на основе методики синтеза углеродных материалов из растительного сырья, созданной в Институте катализа СО РАН. Оптимальным сырьем оказалась скорлупа кедрового ореха, из которой и были изготовлены электроды для суперконденсаторов.

Технология уже передана российскому производителю конденсаторов и суперконденсаторов для дальнейших испытаний и принятия решения о внедрении, отметила Лебедева. Суперконденсаторы идеально подходят для кратковременного питания маломощных электронных приборов, так как могут быстро накапливать и отдавать заряд, переживая десятки тысяч циклов заряжения-разряжения.