В Новосибирске создали технологию розжига угля без мазута

Опубликовано 01 декабря 2025, 19:591 мин.
В Новосибирске создали технологию розжига угля без мазутаНовая система снижает вредные выбросы при сжигании
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что специалисты вуза создали систему электровоспламенения пылеугольного топлива, которая позволяет отказаться от использования мазута при растопке котлов. Это сокращает выбросы вредных веществ и обеспечивает более полное сгорание угля.
© Ferra.ru
Система использует источник питания с напряжением около 10 кВ и частотой переменного тока от 10 до 40 кГц. Напряжение подается на электронные блоки в горелочном устройстве, между которыми возникает электрический разряд. Этот разряд воздействует на пылеугольную смесь, вызывая ее воспламенение и устойчивое горение, отметили в пресс-службе.
Технология подходит для работы с низкореакционными углями, содержащими до 50% негорючих примесей. Разработка позволяет снизить выбросы сажи, сернистого газа и оксидов азота.