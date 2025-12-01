В России
Опубликовано 01 декабря 2025, 19:59
1 мин.

В Новосибирске создали технологию розжига угля без мазута

Новая система снижает вредные выбросы при сжигании
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что специалисты вуза создали систему электровоспламенения пылеугольного топлива, которая позволяет отказаться от использования мазута при растопке котлов. Это сокращает выбросы вредных веществ и обеспечивает более полное сгорание угля.
В Новосибирске создали технологию розжига угля без мазута

© Ferra.ru

Система использует источник питания с напряжением около 10 кВ и частотой переменного тока от 10 до 40 кГц. Напряжение подается на электронные блоки в горелочном устройстве, между которыми возникает электрический разряд. Этот разряд воздействует на пылеугольную смесь, вызывая ее воспламенение и устойчивое горение, отметили в пресс-службе.

Технология подходит для работы с низкореакционными углями, содержащими до 50% негорючих примесей. Разработка позволяет снизить выбросы сажи, сернистого газа и оксидов азота.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка