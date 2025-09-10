В Новосибирске создали тренажёр для реабилитации после инсульта

Тренажёр представляет собой перчатку-контроллер, которая отслеживает положение руки в пространстве и степень сгибания пальцев. Данные передаются на компьютер, где специальное программное обеспечение формирует игровые задания разного уровня сложности. Это обеспечивает визуальную обратную связь и оценку прогресса реабилитации.

Как отметил руководитель студенческого конструкторского бюро НГТУ Алексей Цыгулин, игровой формат повышает мотивацию пациентов и улучшает результаты восстановления. Устройство отличается простотой производства, низкой стоимостью и гибкими настройками.

Тренажёр успешно прошёл испытания в Новосибирской городской клинической больнице № 2. Для работы достаточно подключить устройство к компьютеру через USB-кабель и установить программное обеспечение. Это делает разработку перспективной для индивидуальной удалённой реабилитации вне медицинских учреждений.

Разработка велась совместно с учёными Новосибирского государственного медицинского университета.