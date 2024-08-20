В Новосибирске создали ускорительный источник нейтронов для терапии против рака

По информации пресс-службы полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, на встрече с директором Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук Павлом Логачевым обсуждалось завершение проекта. Ускоритель сейчас находится на стадии включения и наладки оборудования.

Уже проведенные эксперименты на животных показали обнадеживающие результаты. На разработанном источнике нейтронов терапию методом БНЗТ прошли 25 кошек и собак с далеко зашедшими опухолями, достигнув многомесячной выживаемости. Этот метод направлен на избирательное уничтожение раковых клеток с использованием бора и нейтронов, что может быть особенно эффективным при лечении опухолей головного мозга и других трудноизлечимых раковых заболеваний.