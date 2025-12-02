В Новосибирске создали устройство для контроля локальных энергообъектов

Устройство представляет собой микроконтроллер с системой преобразования аналогового сигнала. Встроенный алгоритм измеряет ключевые параметры сети, такие как напряжение, частота и мощность. Это позволяет контролировать допустимость режимов работы электрооборудования и формировать управляющие сигналы, добавили в пресс-службе вуза.

Система также дает возможность отслеживать объемы энергии, которыми можно обмениваться между объектами. По словам разработчиков, это особенно актуально для гибридных источников, сочетающих возобновляемую и традиционную энергетику.

В перспективе внедрение технологии может способствовать развитию управляемого спроса.