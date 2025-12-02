В Новосибирске создали устройство для контроля локальных энергообъектов

Опубликовано 02 декабря 2025, 23:561 мин.
В Новосибирске создали устройство для контроля локальных энергообъектовУстройство контролирует режимы работы малой и микрогенерации
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что специалисты вуза разработали устройство для мониторинга электрических режимов локальных энергообъектов. Речь идет о системах малой и микрогенерации, которые используются для энергоснабжения частных домов или небольших предприятий.
Устройство представляет собой микроконтроллер с системой преобразования аналогового сигнала. Встроенный алгоритм измеряет ключевые параметры сети, такие как напряжение, частота и мощность. Это позволяет контролировать допустимость режимов работы электрооборудования и формировать управляющие сигналы, добавили в пресс-службе вуза.
Система также дает возможность отслеживать объемы энергии, которыми можно обмениваться между объектами. По словам разработчиков, это особенно актуально для гибридных источников, сочетающих возобновляемую и традиционную энергетику.
В перспективе внедрение технологии может способствовать развитию управляемого спроса.