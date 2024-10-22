В Новосибирске создан антимикробный пептидомиметик для протезирования

В последние годы одной из основных проблем при протезировании является развитие перипротезной инфекции. Для решения этой задачи исследователи решили внедрить противомикробный пептид в костный цемент, который используется для установки протезов. Бондаренко отметила, что уже был создан прототип нового материала, который продемонстрировал антимикробную активность против различных бактерий.

Работа над пептидомиметиком велась совместно с АО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» в наукограде Кольцово. В настоящее время завершены доклинические испытания на клеточных культурах, и продолжаются исследования на лабораторных животных, которые планируется завершить к 2026 году.

Кроме того, на основе нового пептидомиметика ученые разработали биогель для заживления ран, который может быть полезен пациентам с осложнениями, связанными с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.