В Новосибирске создана молодежная лаборатория по изучению соединений фтора

Основные направления работы лаборатории охватывают создание лекарственных препаратов, разработку энергетических систем и аккумуляторов нового поколения, а также производство функциональных полимеров. Руководитель Инжинирингового центра подчеркнул, что особое внимание уделяется практической составляющей исследований, направленной на обеспечение производства с использованием передовых технологий, отметили в пресс-службе.

Лаборатория станет ключевым звеном в производстве химических веществ для реального сектора экономики. Директор института Елена Багрянская отметила, что их работа тесно связана с задачами Инжинирингового центра, который уже успешно внедряет результаты научных исследований в различные отрасли, включая сельское хозяйство, медицину и промышленность.