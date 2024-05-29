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Опубликовано 29 мая 2024, 10:27
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В Новосибирске создана молодежная лаборатория по изучению соединений фтора

Для производства химических веществ
В пресс-службе Новосибирского института органической химии СО РАН (НИОХ СО РАН) сообщили, что на базе вуза открылась новая молодежная лаборатория, посвященной изучению соединений фтора. Здесь молодые ученые будут заниматься не только фундаментальными исследованиями, но и практическими применениями этого класса веществ.
В Новосибирске создана молодежная лаборатория по изучению соединений фтора

© Ferra.ru

Основные направления работы лаборатории охватывают создание лекарственных препаратов, разработку энергетических систем и аккумуляторов нового поколения, а также производство функциональных полимеров. Руководитель Инжинирингового центра подчеркнул, что особое внимание уделяется практической составляющей исследований, направленной на обеспечение производства с использованием передовых технологий, отметили в пресс-службе.

Лаборатория станет ключевым звеном в производстве химических веществ для реального сектора экономики. Директор института Елена Багрянская отметила, что их работа тесно связана с задачами Инжинирингового центра, который уже успешно внедряет результаты научных исследований в различные отрасли, включая сельское хозяйство, медицину и промышленность.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#наука
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#исследование