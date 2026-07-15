В Новосибирске ускорили запись больших данных в платформе Apache Hudi

Apache Hudi относится к системам класса «озеро-хранилище» и предназначена для хранения, обработки и анализа больших массивов данных. Платформа принимает в режиме реального времени телеметрию с миллионов устройств, включая автомобили и бытовую технику. Новая доработка позволяет ускорить запись информации в базы данных объемом в терабайты в 2−4 раза, в зависимости от режима работы.

Такое решение востребовано в автомобильной отрасли, промышленности, энергетике и логистике. Сейчас Apache Hudi широко используется на азиатском рынке.