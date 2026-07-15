В Новосибирске ускорили запись больших данных в платформе Apache Hudi

Опубликовано 15 июля 2026, 21:221 мин.
В Новосибирске ускорили запись больших данных в платформе Apache HudiСкорость обработки выросла до четырех раз
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что выпускник вуза Марк Бухнер усовершенствовал программную платформу Apache Hudi с открытым исходным кодом. Разработка уже прошла международную проверку и включена в официальные версии системы, которую используют компании для хранения и обработки больших объемов данных.
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Apache Hudi относится к системам класса «озеро-хранилище» и предназначена для хранения, обработки и анализа больших массивов данных. Платформа принимает в режиме реального времени телеметрию с миллионов устройств, включая автомобили и бытовую технику. Новая доработка позволяет ускорить запись информации в базы данных объемом в терабайты в 2−4 раза, в зависимости от режима работы.
Такое решение востребовано в автомобильной отрасли, промышленности, энергетике и логистике. Сейчас Apache Hudi широко используется на азиатском рынке.