В Новосибирске внедрят ИИ для поиска людей на архивных фото

Новый инструмент интегрируют в действующую государственную информационную систему региона. Она уже используется как цифровая архивная платформа и объединяет внутренние процессы службы. Пользователь сможет загрузить фотографию человека, после чего система сравнит изображение со всеми доступными базами фотодокументов и видеодокументов и покажет совпадения.

Разработка собственной программы не требуется, планируется использовать уже существующие решения. Подготовка к внедрению завершена, заявки на финансирование направлены в Министерство цифрового развития. На запуск системы может потребоваться несколько месяцев.

Также рассматривается применение ИИ для проверки оцифрованных документов перед публикацией. Алгоритм сможет выявлять персональные данные на страницах архивных материалов, которых насчитываются миллионы. Сейчас такую проверку сотрудники проводят вручную.