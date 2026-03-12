В России
Опубликовано 12 марта 2026, 11:32
1 мин.

В Новосибирске внедрят ИИ для поиска людей на архивных фото

Новая система
В государственной архивной службе Новосибирской области планируют внедрить технологию искусственного интеллекта (ИИ) для анализа архивных материалов. Система будет распознавать лица на оцифрованных фотографиях и видеозаписях, чтобы упростить поиск людей в архивных фондах.
В Новосибирске внедрят ИИ для поиска людей на архивных фото

© Ferra.ru

Новый инструмент интегрируют в действующую государственную информационную систему региона. Она уже используется как цифровая архивная платформа и объединяет внутренние процессы службы. Пользователь сможет загрузить фотографию человека, после чего система сравнит изображение со всеми доступными базами фотодокументов и видеодокументов и покажет совпадения.

Разработка собственной программы не требуется, планируется использовать уже существующие решения. Подготовка к внедрению завершена, заявки на финансирование направлены в Министерство цифрового развития. На запуск системы может потребоваться несколько месяцев.

Также рассматривается применение ИИ для проверки оцифрованных документов перед публикацией. Алгоритм сможет выявлять персональные данные на страницах архивных материалов, которых насчитываются миллионы. Сейчас такую проверку сотрудники проводят вручную.