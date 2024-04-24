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В России
Опубликовано 24 апреля 2024, 20:23
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В Новосибирске внедрят роботов для проверки трубопроводов

Что поможет повысить надежность системы
Сибирская генерирующая компания (СГК) изменяет стратегию диагностики теплосетей Новосибирска после серии крупных аварий. Компания внедряет новый метод — использование роботов для обнаружения дефектов внутри трубопроводов. Этот подход поможет повысить надежность системы и избежать масштабных отключений, подобных тем, что произошли в январе.
В Новосибирске внедрят роботов для проверки трубопроводов

© Ferra.ru

Директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко сообщил, что более 1 млрд рублей будет направлено на изменения на левом берегу города. Ключевое направление — использование роботов для внутритрубной диагностики. Этот метод, называемый «тепловизором», позволяет сканировать каждый миллиметр стенки трубопровода, выявляя даже мельчайшие дефекты.

Такой подход к диагностике более эффективен и экономически целесообразен, по сравнению с традиционными методами. Робот может пройти около 100−150 метров за сутки, что делает процесс быстрым и эффективным.

В рамках обновления системы теплоснабжения также будет проведена аналитика режимов работы сетей. Общий объем инвестиций составит 6,4 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Планируется отремонтировать 34,4 км трубопроводов, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#робот
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#роботехника
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#технологии