В Новосибирске впервые установили пациенту мегапротез бедра

Опубликовано 05 июня 2026, 16:011 мин.
В Новосибирске впервые установили пациенту мегапротез бедраОперация заменила кость и суставы
В пресс-службе Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (ННИИТО) сообщили, что хирурги провели первую в своей практике операцию по установке мегапротеза. Конструкция полностью заменяет бедренную кость, а также тазобедренный и коленный суставы.
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Пациент получил тяжелые травмы ноги в ДТП два года назад. Из-за разрушения кости и суставов он испытывал сильную боль и не мог нормально передвигаться. Стандартные эндопротезы в его случае использовать было невозможно.
По словам директора НИИ Андрея Корыткина, операция длилась около 4 часов. В ходе вмешательства врачи удалили поврежденную бедренную кость и установили единый комплекс мегапротеза, заменив все основные элементы конечности. После завершения процедуры пациента перевели в отделение реанимации.
Как уточнили в институте, мегапротез состоит из нескольких компонентов и применяется при больших дефектах костей. Он ранее использовался в основном в онкологии, но теперь его начали применять и в травматологии.