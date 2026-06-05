В Новосибирске впервые установили пациенту мегапротез бедра

Пациент получил тяжелые травмы ноги в ДТП два года назад. Из-за разрушения кости и суставов он испытывал сильную боль и не мог нормально передвигаться. Стандартные эндопротезы в его случае использовать было невозможно.

По словам директора НИИ Андрея Корыткина, операция длилась около 4 часов. В ходе вмешательства врачи удалили поврежденную бедренную кость и установили единый комплекс мегапротеза, заменив все основные элементы конечности. После завершения процедуры пациента перевели в отделение реанимации.

Как уточнили в институте, мегапротез состоит из нескольких компонентов и применяется при больших дефектах костей. Он ранее использовался в основном в онкологии, но теперь его начали применять и в травматологии.