В Новосибирске запатентовали новые способы очистки скважин от отложений

Обычно для очистки скважин используют нагревательные устройства, которые расплавляют пробки, но такой метод требует дорогостоящего оборудования и длительного нагрева. Разработанная НГУ технология основывается на горелке и специальном химическом составе, которые обеспечивают безопасное и эффективное устранение отложений, не повреждая сами трубы, отметили в пресс-службе.

Первый вариант технологии предназначен для сервисных компаний: горелка погружается внутрь скважины с помощью обычного геофизического кабеля, который часто используется при работах на месторождениях. Это позволяет значительно снизить затраты. Второй вариант предусматривает использование стержней, которые могут применять нефтедобывающие компании для самостоятельной очистки.

Температура горения рассчитывается так, чтобы эффективно удалять парафины, образующие пробки, не допуская их повторного образования в других участках скважины.