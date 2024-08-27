В Новосибирске запатентовали систему распознавания русского жестового языка

Система, разработанная в НГТУ, работает по принципу человеческого мозга: камера, используя нейронные сети, распознает жесты и переводит их в текст. Кроме того, она может управлять компьютером, изменяя яркость, громкость и курсор жестами. Разработчики планируют доработать систему для полного соответствия грамматике русского жестового языка.

В мире существует около 130 жестовых языков, отличающихся друг от друга. Система от НГТУ будет полезна для более 300 тыс. человек в России, использующих жестовый язык для общения. Проект, финансируемый президентским грантом, нацелен на создание универсального продукта для российских и зарубежных пользователей.