В Новосибирске запустили проект по обучению ИИ анализу томографических снимков

В лаборатории инновационной и ядерной медицины НГУ внедряются методы ИИ для обработки снимков, полученных на компьютерном томографе. Сейчас система тестируется на животных и помогает в разработке препаратов-кандидатов для лечения рака с использованием нейтронозахватной терапии.

Руководитель лаборатории Владимир Каныгин пояснил, что ИИ обучают выполнять рутинные задачи, такие как анализ и описание снимков. Это сократит влияние человеческого фактора, включая усталость и рассеянное внимание, и повысит точность диагностики. Совместными усилиями физиков и медиков создается томографический атлас нормальных и патологических состояний животных, что поможет системе более эффективно распознавать изменения.

Первые результаты, полученные учеными, включают разработку алгоритмов для сегментации органов на снимках. Член команды Ульяна Кречетова рассказала, что следующий этап — создание моделей для классификации опухолей и определения патологий.

В рамках проекта также проводятся эксперименты по использованию ИИ для подбора препаратов в нейтронозахватной терапии. Уже изучены соединения с бором и наночастицами оксида кремния, а ИИ анализирует результаты на снимках лабораторных животных.