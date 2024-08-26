В Новосибирске запустят курс по разработке приложений для ОС «Аврора»

В пресс-службе вуза сообщили, что студенты познакомятся с основами разработки под различные мобильные платформы и получат углубленные знания по созданию приложений для ОС «Аврора». Курс включает изучение современных технологий и инструментов, используемых в мобильной разработке, что готовит студентов к реальной работе в команде разработчиков.

ОМП и IT-компания True Engineering, которая также участвует в проекте, надеются, что это сотрудничество поможет улучшить подготовку специалистов в области разработки отечественных мобильных приложений. Вадим Чесноков, куратор программы и преподаватель НГУ, подчеркнул, что создание корпоративных приложений для российских организаций станет важной частью образовательной программы.