Опубликовано 26 августа 2024, 13:27
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В Новосибирске запустят курс по разработке приложений для ОС «Аврора»Студенты вуза займутся разработкой под отечественную ОС
Новосибирский государственный университет (НГУ) и компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчик российской операционной системы «Аврора», совместно создадут новую образовательную программу. В новом учебном году на кафедре автоматизации физико-технических исследований физического факультета НГУ стартует новая дисциплина, посвященная мобильной разработке.
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В пресс-службе вуза сообщили, что студенты познакомятся с основами разработки под различные мобильные платформы и получат углубленные знания по созданию приложений для ОС «Аврора». Курс включает изучение современных технологий и инструментов, используемых в мобильной разработке, что готовит студентов к реальной работе в команде разработчиков.
ОМП и IT-компания True Engineering, которая также участвует в проекте, надеются, что это сотрудничество поможет улучшить подготовку специалистов в области разработки отечественных мобильных приложений. Вадим Чесноков, куратор программы и преподаватель НГУ, подчеркнул, что создание корпоративных приложений для российских организаций станет важной частью образовательной программы.