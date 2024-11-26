В Новосибирске запустят метавселенную для участников IT-форума

Опубликовано 26 ноября 2024, 21:331 мин.
В Новосибирске запустят метавселенную для участников IT-форумаДень IT-карьеры Cookie fest
2 декабря в Новосибирске пройдет День IT-карьеры Cookie fest, который объединит участников как в офлайн-формате, так и в новой метавселенной. Виртуальное пространство под названием «Космическая галерея» станет доступно на сайте мероприятия и будет работать до 8 декабря, чтобы привлечь участников со всего мира.
© Ferra.ru
Как сообщила руководитель Центра кластерного развития Минцифры региона Елена Профорук, метавселенная разработана с помощью высокотехнологичных партнеров. Пользователи смогут посетить виртуальные стенды работодателей, изучить выставочные зоны, сделать онлайн-селфи в фотозонах и даже «полетать» на брендированных космических шаттлах. Также участники смогут смотреть трансляции лекций от ведущих экспертов.
Cookie fest направлен на поддержку молодых специалистов и закрытие кадрового дефицита в IT-отрасли. Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что регион испытывает нехватку около 2 тысяч квалифицированных специалистов, особенно на уровне сеньоров.