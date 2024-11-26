В Новосибирске запустят метавселенную для участников IT-форума

Как сообщила руководитель Центра кластерного развития Минцифры региона Елена Профорук, метавселенная разработана с помощью высокотехнологичных партнеров. Пользователи смогут посетить виртуальные стенды работодателей, изучить выставочные зоны, сделать онлайн-селфи в фотозонах и даже «полетать» на брендированных космических шаттлах. Также участники смогут смотреть трансляции лекций от ведущих экспертов.

Cookie fest направлен на поддержку молодых специалистов и закрытие кадрового дефицита в IT-отрасли. Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что регион испытывает нехватку около 2 тысяч квалифицированных специалистов, особенно на уровне сеньоров.