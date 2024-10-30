В Новосибирске запустят учебно-исследовательскую станцию СКИФ-НГУ

Станция будет использовать два универсальных метода — спектроскопию рентгеновского поглощения и рентгеновскую дифракцию. Эти методы позволяют исследовать широкий спектр объектов, включая функциональные материалы, белки и культурное наследие. Процесс диагностики займет всего два-три часа, что значительно быстрее, чем традиционные методы, для которых может потребоваться несколько десятков часов.

По словам старшего научного сотрудника Центра коллективного пользования «СКИФ» Андрея Сараева, запуск станции не потребует сложных устройств для генерации синхротронного излучения. Большинство необходимых узлов уже доступны у партнеров, а оставшееся оборудование планируется закупить до конца 2024 года.