В Новосибирской области построят частный индустриальный паркПарк "Мичуринский кластер" построят на территории площадью 20 га
Пресс-служба агентства инвестиционного развития Новосибирской области сообщила, что в Новосибирской области построят частный индустриальный парк "Мичуринский кластер".
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По словам пресс-службы агенства, парк построят на территории площадью 20 га, к концу 2030 года он обеспечит около 1 тысячью рабочих мест.
Проект о создании частного индустриального парка "Мичуринский кластер" был одобрен на совете по инвестициям при губернаторе региона. Площадь парка - 20 га, а общая площадь объектов составит 100 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект - 4,9 млрд рублей. …[По расчетам оператора и застройщика], резидентами парка будет создано более тысячи рабочих мест.
По плану построить производственно-складские объекты для малого и среднего бизнеса. Объекты будут объединены отраслевым признаком, что снизит плату за аренду и влияние на окружающую среду в негативном ключе.