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23:05, 15 сентября 2023
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В Новосибирской области построят частный индустриальный парк

Парк "Мичуринский кластер" построят на территории площадью 20 га

Пресс-служба агентства инвестиционного развития Новосибирской области сообщила, что в Новосибирской области построят частный индустриальный парк "Мичуринский кластер".

В Новосибирской области построят частный индустриальный парк

© Ferra

По словам пресс-службы агенства, парк построят на территории площадью 20 га, к концу 2030 года он обеспечит около 1 тысячью рабочих мест.

Проект о создании частного индустриального парка "Мичуринский кластер" был одобрен на совете по инвестициям при губернаторе региона. Площадь парка - 20 га, а общая площадь объектов составит 100 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект - 4,9 млрд рублей. …[По расчетам оператора и застройщика], резидентами парка будет создано более тысячи рабочих мест.

Пресс-служба агентства инвестиционного развития Новосибирской области

По плану построить производственно-складские объекты для малого и среднего бизнеса. Объекты будут объединены отраслевым признаком, что снизит плату за аренду и влияние на окружающую среду в негативном ключе.

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