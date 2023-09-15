В Новосибирской области построят частный индустриальный парк

Проект о создании частного индустриального парка "Мичуринский кластер" был одобрен на совете по инвестициям при губернаторе региона. Площадь парка - 20 га, а общая площадь объектов составит 100 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект - 4,9 млрд рублей. …[По расчетам оператора и застройщика], резидентами парка будет создано более тысячи рабочих мест.